İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle inşaat halindeki binanın istinat duvarı yıkıldı

Beşiktaş ilçesinde, etkili yağışın ardından inşaatı süren binanın istinat duvarı yıkıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, inşaatta hasar meydana geldi.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 15:31
  • İstanbul Beşiktaş'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle inşaat halindeki binanın istinat duvarı yıkıldı.
  • Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, inşaatta maddi hasar oluştu.
  • İşçiler, çöken merdivenin girişini metal sac ile kapattı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. 

Beşiktaş ilçesi Fulya Mahallesi Ayazma Deresi Caddesi'nde gece saatlerinde etkili olan sağanak sonrası, yol kenarındaki merdivende toprak kayması sonucu çökme meydana geldi.

İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Çökmenin ardından merdivenden kopan moloz parçaları, inşası süren binanın istinat duvarının yıkılmasına sebep oldu.

HASAR MEYDANA GELDİ 

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, inşaatta hasar meydana geldi.

İşçiler, çöken merdivenin girişini metal sac ile kapattı.

