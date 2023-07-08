İstanbul'da ev hanımından 750 bin liralık ziynet alan dolandırıcı yakalandı Ev hanımı olan Hülya U.'yu telefonla arayan dolandırıcı kendisini polis olarak tanıtıp, 750 bin lira değerinde altın ziynet eşyasını bir poşete koyarak kendisine vermesini istedi. Hülya U'yu dolandıran şüpheli yakalandı.

İHA İstanbul'un Maltepe ilçesinde polise başvuran ev hanımı Hülya U., kendisini telefonla arayan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hülya U., arayan kişinin adının bir sahte altın operasyonuna karıştığın söylediğini belirtti. "Onlara inandım" Hülya U., "Temize çıkana kadar evde bulunan tüm altınları onlara vermemi istediler. Sahte olup olmadığını kontrol edeceklerdi. Ben de onlara inandım. Altınları bir poşete koyarak onlara verdim. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım." dedi. Gözaltına alındı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, 35 yaşındaki şüphelilerden Bünyamin S.'i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden 10 suç kaydı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edildi Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.