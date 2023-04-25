İstanbul'da ev sahibi ve kiracı kavgası: Terlikler havada uçuştu Evden çıkmayan kiracı ile ev sahibinin tartışmanı kapı önüne taşındı. Giderek hararetlenen tartışmada saldırı anı kameraya yansıdı.

İHA

İstanbul'da ev sahibi ve kiracı arasında korkunç bir olay yaşandı.

İstanbul’da evden çıkartılmak istenen kiracı, olumsuz yanıt verince ev sahibinin ailesi tarafından evi basıldı.

Kapı önünde başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre, bölgede bulunan kira fiyatlarının altında kira ödeyen kiracı yasal hakkı gereği bu sene belirli oranda zam bedelini ödemeyi kabul etti.

Evin önünde tartıştılar

Ancak ev sahibi bu durumdan rahatsız olarak, kiracısının çıkmasını istedi. Daha sonra telefonda başlayan atışma, evin önünde devam etti.

Terlikler havada uçuştu

Ev sahibinin aile bireyleri ile birlikte kiracısının kapısının önüne gidince ortalık karıştı.

Çıkan kavgada terlikler havada uçuşurken, kiracı o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Her iki taraf birbirinden şikayetçi olarak karakola gittiler.