İstanbul'da evde patlama yaşandı

Avcılar'da meydana gelen patlama, evi kullanılamaz hale getirdi.

İstanbul Avcılar'da bir evde patlama meydana geldi.

Tahtakale Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşanan şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi yaralandı.

PATLAMA SONRASI OLUŞAN MANZARA

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın etkisiyle ortalık adeta savaş alanına döndü.

Bölgede güvenlik önlemi alınırken, evin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.