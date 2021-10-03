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    İstanbul'da evde patlama yaşandı

    Avcılar'da meydana gelen patlama, evi kullanılamaz hale getirdi.
    • DHA
    • 03.10.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 09:44
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    İstanbul'da evde patlama yaşandı

    İstanbul Avcılar'da bir evde patlama meydana geldi.

    Tahtakale Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşanan şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi yaralandı.

    PATLAMA SONRASI OLUŞAN MANZARA

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın etkisiyle ortalık adeta savaş alanına döndü.

    Bölgede güvenlik önlemi alınırken, evin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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    İstanbul da evde patlama yaşandı #3

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