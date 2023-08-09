İstanbul'da cani baba evi terk eden eşini döndürmek için çocuklarına işkence yaptı Eşi tarafından terk edilen vicdansız baba, 4 çocuğunu birbirine bağlayarak darbetti. O anları eşinin ailesine yollayan adam, hakkındaki şikayetin ardından tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde tekstil işinde çalışan 35 yaşındaki Yasir Cakacık, eşi tarafından terk edildi. 4 çocuğunu da eşiyle birlikte bırakan kadın, Gaziantep’e ailesinin yanına yerleşti. Çocuklarını birbirine bağladı Baba Cakacık ise eşinin kendisini ve çocuklarını terk etmesinden dolayı insanlık dışı bir yöntem tercih etti. Çocuklarını bir araya getiren baba, çocukları evin ortasında iple bağladı. Ardından vurarak ağlattığı anları videoya kaydeden baba, o görüntüleri aile yakınlarına gönderdi. Suç duyurusunda bulunuldu İzleyenlerin içini acıtan görüntülerin ardından vicdansız baba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gözaltına alınan Yasir Cakacık, "Cebir şiddet veya hile kullanarak hürriyetten yoksun kılma" suçundan tutuklamaya sevk edildi. Cezaevine gönderildi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan şüpheli "Bunu eşimi geri getirmek üzere yaptım. Çocuklarıma zarar vermek istemedim" savunmasında bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen adam, Metris Cezaevi'ne konuldu. Çocukların ise annesine teslim edildiği öğrenildi.