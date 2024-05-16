İstanbul'da evin camından kedi çaldılar Sultangazi'de sokaktan geçen kimliği belirsiz iki kişi tarafından dairenin açık olan penceresinden çalınan kedi bulundu.

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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Saral Ailesi'nin kızı, 6 ay önce sahiplendiği kediyi babası Emin Saral'a hediye etti.

Kızının hediyesine evladı gibi bakan Saral, yaklaşık üç ay önce geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

Saral Ailesi de baba Emin Saral'dan hatıra kalan 'Yumak' isimli kediye bakmaya devam etti.

12 Mayıs Pazar günü, saat 20.00 sıralarında, Saral Ailesi'nin ikamet ettiği binanın önünden geçen iki kişi, zemin kattaki dairenin açık olan penceresinden içerideki kediyi fark etti.

Kediyi çaldılar

Bir süre oyalanan iki şüpheli, geri dönerek kedinin kaçmaması için yapılan sinekliği zorlayarak açtıktan sonra, içerideki kediyi çaldı. Şüphelilerden biri kediyi kucağına aldıktan sonra ikili sokaktan hızla uzaklaştı.

Şikayetçi oldu

Ev sahibi Zale Saral, kedinin yerinde olmadığını ve sinekliğe zarar verildiğini görünce eşinden hatıra kalan kedinin çalındığını fark etti. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Saral, kedinin iki kişi tarafından çalındığını gördü. Güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polis merkezi amirliğine giden Saral, şüphelilerden şikayetçi oldu.

O anlar kamerada

Hırsızlık anları, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen iki şüpheli, dairenin penceresindeki kediyi fark ettikten sonra geri dönüyor. Şüphelilerden birinin dairenin penceresine yaklaştığı görülüyor. Bir süre sonra yürümeye devam eden şüphelilerden birinin kucağında beyaz bir kedi olduğu görülüyor. Şüpheliler, sokaktan uzaklaşarak gözden kayboluyor.

"Bebek gibi büyüttük"

Yaşananları anlatan Zale Saral, "Akşam saat 20.00 sıralarında çocuğum içerdeydi, ben de kızımdaydım. Dairenin camı hafif aralıktı, sineklik camı kapalıydı. Kedimiz hava alsın diye her zaman oraya çıkıyor. Kişi geliyor, teli zorla çekiyor, sonra kediyi çeke çeke alıp gidiyor. Bizim için çok değerli bir kedi. Biz onu kızım bir haftalık iken almıştı ve eşime hediye etmişti. Eşimin kedisiydi. Eşim üç ay önce vefat etti. Eşimin hatırasıydı bize. Bizde anısı var. Çok üzgünüz.

Pazar gününden beri ne yemek yiyebiliyoruz ne de uyuyabiliyoruz. Üzüntüden kızım işe gidemiyor. Kedinin manevi bir hatırası var bizde. Olayla ilgili karakola gidip, şikayetçi olduk. Görüntüler de var. İnşallah bulunur. Alan Allah rızası için lütfen geri getirsin. Geri getirirse ben şikayetimden vazgeçeceğim. O bizsiz duramaz. Biz onu bebek gibi büyüttük." dedi.

Yadigar kedi bulundu

Kediyi sokakta bulan bir kadın, sosyal medyada paylaşılan kayıp ilanını görerek sahibi Zale Saral'a ulaştı. Kadın, aracıyla götürdüğü kediyi Zale Saral'a teslim etti. Saral'ın kedisine kavuştuğunda yaşadığı sevinci, kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)