İstanbul'da evinden 2,5 kilo uyuşturucu çıktı: Savunmasıyla pes dedirtti Beyoğlu'nda bir eve düzenlenen polis baskınında toplam 2 kilo 697 gram mariuhana maddesi, 27 adet sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait farklı çaplarda 72 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu tacirinin, polise “Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım” şeklinde cevap vermesi şaşkına çevirdi.

İHA

İstanbul'da bulunan Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

28 Ekim'de eve polis baskını düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda Ş.T. isimli şüpheli yakalandı.

Polis ne var ne yoksa topladı: Evden 2 kilo uyuşturucu çıktı

Narkotik suçlarından, yaralama ve ruhsatsız silah suçlarından sabıka kaydı olduğu anlaşıldı.

Evde yapılan aramalarda, 6 parça halinde toplam 2 kilo 697 gram mariuhana maddesi, 27 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait farklı çaplarda 72 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi, narkotik madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 290 lira para ele geçirildi.

'Diş ağrısı' bahanesi şaşkına çevirdi

Evden uyuşturucu çıkması üzerine Ş.T., polise “Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım.” diye cevap verdi.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.T., 6136 SKM ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)