İstanbul'da evine giden kadını taciz etmeye kalktı Kağıthane’de evine giden bir kadın, arkasından gelen kişi tarafından taciz edildi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA İstanbul Kağıthane’de 12 Mayıs Cuma günü saat 02.00 sıralarında iş yemeğinden eve dönen kadın, metrobüsten inerek evine doğru yürümeye başladı. O sırada kadının arkasından gelen bir kişi, pantolonunun kemerini açarak cinsel organına dokundu. Talihsiz kadın telefona sarıldı: Hızlıca evine girdi Takip edildiğini fark eden kadın, telefonla konuşarak hızla evine girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin evine dönen kadını ara sokaktan itibaren takip ettiği görülüyor. Yol boyunca takip etti: Pantalonunun kemerini açtı Kadın yol boyunca telefonda konuşuyor. Bu sırada pantalonunun kemerini açan şüpheli, takibini sürdürerek apartmanın önüne kadar geliyor. Apartmana bir an önce girmek için otomatik kapı şifresini giren kadın, bir süre sonra kapının açılmasıyla evine giriyor. Şüpheli, bu sırada apartman önünden ayrılmadan bekleyişini sürdürüyor.