İstanbul'da evini su basan yatalak hastanın imdadına polis yetişti Sultangazi ilçesi de dün akşam etkili olan sağanak yağmurdan etkilendi. Yaşanan su baskınında evinde mahsur kalan yatalak hasta, polis ekiplerince kurtarıldı.

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DHA

İstanbul eylül ayında sel felaketi ile yüzleşti.

Dün akşam Avrupa Yakasını adeta sel götürdü...

2 saat içinde etkili olan yağış, cadde ve sokakları göle çevirirken, can kayıplarına da neden oldu.

Kimi araçlar yollarda mahsur kaldı, kimisi ise suya gömüldü.

Öte yandan ev ve iş yerlerini de su bastı, vatandaşlar mağdur oldu.

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Ekipler harekete geçti

İlçelerde çalışmalar yürütülürken, Sultangazi ilçesinde de çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Kentte yatalak bir hastanın mahsur kaldığı bilgisini alan polis olay yerine gitti.

Polis, sağlık ekiplerinin yardımıyla Melek Dokgöz’ü sedyeye alarak dışarı çıkardı.

Evinde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Ambulansta kontrolden geçirilen Dokgöz daha sonra ailesine teslim edildi.

O anlar kameralara da yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)