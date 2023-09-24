İstanbul'da evlilik yolu yandı Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde bulunan oturma alanları ve yürüyüş yolunda bulunan tahta malzemeler alev alev yanmasının ardından bir itfaiye eri müdahale sırasında yaralandı.

DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde saat 00.00 sıralarında bahçede bulunan tahta yürüyüş yolu ve dinlenme alanlarındaki tahta malzemeler, bilinmeyen bir nedenle yandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin birçok noktadan müdahalesiyle bütün bahçeye yayılan alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yangına müdahale sırasında hafif şekilde yaralanan bir itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonrası evlendirme dairesinin bahçesi kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)