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- İstanbul'da eylem yapan 70 kişiye gözaltı
İstanbul'da eylem yapan 70 kişiye gözaltı
Emniyet ekiplerinin uyarılarına rağmen sokaklarda gösteriye devam eden 70 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 25.11.2021 - 09:13
- Güncelleme : 25.11.2021 - 10:05
İstanbul'da bir grup erkek ve kadın izinsiz eylem düzenledi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
70 KİŞİ GÖZALTINDA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin açıklama yaparak "Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde izinsiz gösteriler düzenlendiği görülmüştür. Gösterilericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Uyarılara aldırış etmeyerek görevlilerimize mukavemet eden 46 erkek 24 kadın toplamda 70 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişiler hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.
İstanbul'da eylem yapan 70 kişiye gözaltı VİDEO