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    İstanbul'da fabrika yangını büyümeden kontrol altına alındı

    Esenyurt'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, büyümeden kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 01:40
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    İstanbul'da fabrika yangını büyümeden kontrol altına alındı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki 4 katlı tekstil fabrikasında yangın çıktı.

    Fabrikanın çatısında dumanların yüksekliğini görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale etti.

    Ekiplerin erken müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Osmangazi Mahalle Muhtarı Mustafa Aslan, "Balkondan baktığımda yangını gördüm hemen olay yerine gelerek polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

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