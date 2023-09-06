İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Çocukların içinde oynadığı otomobil boşluğa devrildi İki küçük çocuğun içinde oynadığı park halindeki otomobil, el freni çekilince 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, otomobilde ve binada hasar oluştu.

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DHA

Ebeveynlerin ihmalkarlığı bir kez daha tehlikeye yol açtı.

Olayın adresi bu kez İstanbul.

Kağıthane ilçesinde akşam saatlerinde 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuk, babalarının park halindeki otomobilin içinde oynamaya başladı.

El frenini indirdiler

İddialara göre çocuklar otomobilin el frenini indirince otomobil hareket etti.

Apartmanın demir korkuluklarına çarpan otomobil 5 metre yükseklikten, içerisinde iki çocuk ile beraber apartmanın boşluğuna düştü.

Yaralanan olmadı

Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Otomobil içerisindeki çocukları apartman sakinleri, otomobilin ön camını kırarak çıkarttı.

Şans eseri iki çocuk kazayı yara almadan atlatırken, binanın dış cephesi ve otomobilde hasar oluştu.

"10 dakika önce kahve içip içeriye girmişler"

Gökhan Bayraktar, "Araç içerisindeki çocuklar el frenini indirince araç direkt buraya giriyor. Araba yan düşmüş, Allah'tan çocuklara bir şey olmamış. Çocukları ablam ve aşağıdaki komşu çıkarttı. Arabanın düştüğü yerdeki daire sahipleri de 10 dakika önce kahve içip içeriye girmişler. Allah'tan orada yoklarmış. Orda olsalar araba direkt onların üzerine düşecekmiş." diye konuştu.

"Canlı canlı arabanın düştüğünü gördüm"

Çocukları otomobilin içerisinde çıkartan Selda Durmuş, "Öyle bir ses geldi ki dedim, ya bina yıkılıyor ya da kaza oluyor. Araba düştü, çocuğun sesi geldi, 'Baba' diye ses geldi. Canlı canlı arabanın düştüğünü gördüm. 'Abla araba düştü, çocuk var dedim içerisinde.! Arabanın düştüğü yere indik, Arabanın ön camından çıkarttık. 2 çocuğu da çıkarttık." dedi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)