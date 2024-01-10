İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü! Saniyelerle balkonun altında kalmaktan kurtuldu Sabahın erken saatlerinde düşerek paramparça olan balkonu görenlerin panik olduğu o anlar kameralara anbean yansıdı.

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İHA

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana gelen olay, yürekleri ağza getirdi.

Sabah saatlerinde sokakta yürüyen vatandaşlar, bir binanın 3. katındaki balkonun çökmesiyle panik yaşadı.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Balkondan düşen molozlar sokağı kapladı.

Büyük panik yaşatan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. O esnada çöp atmak için dışarı çıkan vatandaş, neye uğradığını şaşırdı.

O anlar kameralara yansıdı

Çökme anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken çevredekiler polis ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu.

Belediye ekipleri, sokağı bariyerlerle kapatarak evin içinde birçok inceleme yaptı.

“Uyandığımda balkon çökmüştü”

Olay esnasında evde olan Emrah A., “Ben evde yatıyordum, sese uyandım. Herhangi bir sarsıntı olmadı. Uyandığımda balkonun aşağıya çöktüğünü gördüm. Baktığımda bütün taşları aşağıda gördüm. Altı boştu, o yüzden yaralanan olmadı. Kenarında bir açılma olduğu için balkonun çöktüğünü düşünüyorum. Olayın ardından ekipler gelerek kontrollerini tamamladı.” ifadelerini kullanarak panik anlarını anlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)