İstanbul'da feci kaza: Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı Avcılar'da ters yöne giren hafif ticari araç, önüne çıkan kapalı kasa minibüse çarptıktan sonra ters döndü. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

Firuzköy Mahallesi üzerinde ilerleyen F.Ç. isimli sürücünün kullandığı hafif ticari araç, ters yöne girip ilerlemeye başladı.

TERS YÖNE GİRİP KAZA YAPTI

Korutürk Sokak üzerinde ilerleyen araç, karşıdan gelen kapalı kasa minibüs ile çarpıştı.

Hafif ticari araç takla atarak ters halde yola düştü.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Çevredekiler yardıma koşarak yaralı sürücü F.C.'yi araçtan çıkarıp, 112'yi aradı.

Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptıktan sonra kaza yapan iki araç çekiciye yüklenerek götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)