İstanbul’da feci kaza: Karşıya geçmek istedi ağır yaralandı

Okmeydanı’nda kaldırımda yürüdüğü esnada yolun karşısına geçmeye çalışan gence, süratli şekilde seyreden otomobil çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesi Okmeydanı’nda kaldırımda yürüyen 29 yaşındaki Gökhan Zurnacı, bir anda yolun karşısına geçmek istedi.

O esnada otomobille süratli bir şekilde seyreden Gökhan Ceylan, sert bir şekilde gence çarptı.

TAKLA ATIP SAVRULDU

Genç çarpmanın etkisiyle havada taklalar attıktan sonra yere savruldu. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, araç süratli şekilde seyrediyor. Genç ise kaldırımdan yola inerek karşıya geçmek istiyor. Otomobilin çarptığı genç havada taklalar atarak yere savruluyor. Kazayı gören vatandaşlar ise panikle olay yerine koşuyor.

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YARALININ DURUMU AĞIR

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Gencin vücudunda kırıklar olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Otomobilin camı da tuzla buz oldu. Yaralı gencin annesi ve yakınları ise büyük korku yaşadı.

"BİR ŞEYİN UÇTUĞUNU GÖRDÜM"

Kazanın ardından sağlık ekiplerine ihbarda bulunan Celal Savcı, “Börekçiye gidip kendime iki pide alayım dedim, dükkandan çıktım. Bir çarpma sesi geldi sonra bir şeyin uçtuğunu gördüm. Burada bir araba vardı, ben arabanın önüne koştum baktım ama arabanın önünde bir şey yoktu. Sonra bu tarafa geldim baktım ki o arkadaş bu tarafa uçmuş. En az 3-4 metre kadar uçtu. Sonra ben hemen telefonumu çıkarıp ambulansı aradım, bilgileri verdim sağ olsunlar hemen 10-15 dakika içinde geldiler.” dedi.

"GİTTİĞİMİZDE YERDE İNLİYORDU"

Olayı gören bir vatandaş ise, “Biz gittiğimizde zaten çarpmıştı daha önceden, baktık ki herkes oraya koşuşturuyor biz de gittik. Biz de peşlerinden koştuk arkadaşa doğru, yerde yatıyordu. Ben ayağında bir kırık gördüm, yerde inliyordu. Zaten arkası dönüktü yerde yatıyordu, ayağı kırıktı inliyordu. Çarpmanın sesini duyunca oraya koştuk herkesle birlikte ama bizim müdahale edebileceğimiz bir durum değildi, ambulansın gelmesi gerekiyordu.” ifadelerini kullandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



