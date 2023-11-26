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İstanbul'da feci kaza! Polise çarpıp kaçtı

İstanbul'da feci kaza! Polise çarpıp kaçtı Ümraniye'de daha önce kaza yaşanan caddede kontrollü geçiş için görev yapan polis memuruna çarpıp kaçan otomobilin o anları kameralara yansıdı.