İstanbul’da feci kaza: Yandan çarptığı taksi sonu oldu

Motosikletteki iki genç, başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkan taksiye yandan çarptı. Kaza sonucu yere savrularak metrelerce sürüklenen gençlerden biri hayatını kaybetti.

İstanbul’da 19 yaşındaki Selimcan Çakar, arkadaşı Yaser Gazioğlu ile birlikte 09 AHF 852 plakalı motosiklete bindi.

İki arkadaş, dün saat 16.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Seyrantepe mevkisi Edirne istikametinde seyrettiği sırada Can Yıldız idaresindeki 17 T 0329 plakalı taksiye, bir başka araç çarptı.

Kontrolden çıktı

Çarpma sonucu kontrolden çıkan taksiye ise emniyet şeridinde iki arkadaşın bulunduğu motosiklet çarptı.

Kaza sonucu yere savrulan Çakar ve Gazioğlu, metrelerce sürüklendi.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Seyrantepe TEM Otoyolu’nda feci kaza ViDEO

Motosikletli genç öldü, arkadaşı ağır yaralı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralılar Çakar ve Gazioğlu’nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan Selimcan Çakar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı Gazioğlu’nun ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Taksici gözaltına alındı

Öte yandan polis ekipleri ise feci kaza sonrası inceleme yaptı.

Kazaya karışan taksi ve motosiklet, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülürken, otoyolda da trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan taksi sürücüsü Can Yıldız ise emniyete götürüldü.

Çanakkale’den çocuğunu görmeye geldi

Yıldız’ın ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Taksicinin Çanakkale’den sabah saatlerinde yola çıkarak hastanede yoğun bakımdan çıkan 6 aylık çocuğunu görmeye geldiği ve kız kardeşinin evine gitmeye çalıştığı öğrenildi.

“Ben bana çarpan arabayı da görmedim”

Kazayla ilgili İHA’ya konuşan taksi sürücüsü Can Yıldız, “Ben kendi şeridimde gidiyordum. Şişli’ye dönecektim, o yüzden sağ şeritteydim. O sırada soldan bir araç benim aracımın sol ön tarafına değdi. Kimin değdiğini görmedim ama değdiğinin kanıtı ortada. O araç bana değince, ben kendimi güvenlik şeridine doğru attım. Bir tane motor geliyormuş, ben o anda güvenlik şeridinde olsam zaten aynam da kırılırdı veya motor arkadan çarpardı. Motorcu güvenlik şeridinden geliyordu sanırım ben görmedim. Ben bana çarpan arabayı da görmedim.

“Sanırım hareket etmiyorlardı”

Vurduktan sonra kıyamet kopunca, ben çocuklara odaklandım. Aşağı inip baktığımda ikisinin de yerde yattığını gördüm. Durumları hakkında hiçbir bilgim yok şu an. Allah yardımcıları olsun. Ben o sırada panik halindeydim, sanırım hareket etmiyorlardı. Ben Çanakkale’den geliyorum, çocuğum yoğun bakımdan çıktı. Dün akşam geldim ben İstanbul’a. Çocuğum 6 aylık oldu, onun kontrolleri için geldim. Kız kardeşim burada yaşıyor, onun yanına geçecektim ama olmadı.” dedi.