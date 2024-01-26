İstanbul'da feci kaza: Tır elektrik kablolarını kopardı Elektrik bağlı kablolara takılan tır panik dolu anlara neden olurken kopan kablolardan çıkan kıvılcımlar vatandaşları korkuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

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İHA

İstanbul'da felaketin eşiğinden dönülen bir olay yaşandı.

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesinde bir tır direklere bağlı elektrik kablolarına takıldı.

Direğe çarparak yamulttu

Tır takıldığı kablolar koparken çarptığı 3 direk ise yamuldu.

Aracın kopardığı kablolarda patlamalar yaşandı.

Bir süre sonra artan patlama ve çıkan kıvılcımlar vatandaşa korku dolu anlar yaşattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler güvenlik önlemi aldı

Ekipler olay yerine gelerek konuya ilişkin çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşın güvenliğini sağladı.

Direklerin çevredeki araçların üstüne düşmemesi araç sahiplerine rahatlattı.

"Araçların üzerine direkten kıvılcımlar düştü"

Olayın yaşandığı yerde esnaf olan Mehmet Uyar, “İçeride çalışırken ses duydum. Kafamı çevirince üst taraftaki elektrik direğinden bizim buradaki aracın üstüne direkten kıvılcımlar düştü. Biz de o korkuyla dışarıya çıktık soldaki direk hamur gibi yere yattı. Plastik erir gibi yattı. Sonra diğer direkte görünmez bir şekilde aşağıya düştü. Kablolar yere düştü alev aldı. Biz sağı solu aradık gelsinler diye ama bayağı bir geç geldiler. Buradaki en büyük ilginç olan şey direklerin hamur gibi yere yığılması.” dedi.

"Tırlar bu trafikte burada sorun yaşıyor"

Olay anını gören bir diğer vatandaş Adem Tombulca ise tırın kablolara çarptığını ifade ederek, “Burada tır dorsesi elektrik kablolarına vurdu düşürdü. Aslında kablolar yer altına alınıyordu ama burada alınmadı. tırlar bu trafikte burada sorun yaşatıyor. Bunun önüne geçilirse iyi olur.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)