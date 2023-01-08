FETÖ/PDY üyeliğinden meslekten ihraç edilen ve hakkında iki ayrı yakalama kararı bulunan firari eski yüzbaşı, Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

FETÖ terör örgütüyle mücadele kararlılıkla sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan iki ayrı yakalama kararı bulunan ve daha önce KHK ile ordudan ihraç edilen M.Ö. isimli firari eski yüzbaşının Başakşehir’de gizlendiği bilgisine ulaşıldı.

Gözaltına alındı

Adresi tespit edilen zanlı, Başakşehir'de düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandı

İHA'nın haberine göre, zanlı sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul'da FETÖ firarisi eski yüzbaşı yakalandı ViDEO





