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- İstanbul'da FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
- 26.10.2022 - 10:53
- Güncelleme : 26.10.2022 - 11:14
Güvenlik güçlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin firari 20 üyesinin yakalanması için soruşturma başlattı.
Gaybubet evlerine eş zamanlı operasyon
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı.
Bu kapsamda örgüt içinde “gaybubet evi” olarak adlandırılan hücre evlerine bu sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi.
18 şüpheli gözaltına alındı
Haklarında örgüt üyeliğinden yakalama kararı bulunan firari durumdaki FETÖ üyelerinin, söz konusu hücre evlerinde saklandıkları tespit edildi.
İHA'nın aktarımına göre; başarıyla sonuçlanan operasyonda, 18 FETÖ mensubu yakalanarak gözaltına alındı.
Firari 2 örgüt üyesi aranıyor
Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, firari 2 örgüt üyesinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.