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    İstanbul'da FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

    Sabah saatlerinde FETÖ'nün hücre evlerine yapılan eş zamanlı baskında 18 şüpheli gözaltına alınırken 2 firari örgüt mensubunun yakalanması için de çalışma başlatıldı.
    • 26.10.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 11:14
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    İstanbul'da FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

    Güvenlik güçlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

    Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin firari 20 üyesinin yakalanması için soruşturma başlattı.

    Gaybubet evlerine eş zamanlı operasyon

    Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı.

    Bu kapsamda örgüt içinde “gaybubet evi” olarak adlandırılan hücre evlerine bu sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi.

    18 şüpheli gözaltına alındı

    Haklarında örgüt üyeliğinden yakalama kararı bulunan firari durumdaki FETÖ üyelerinin, söz konusu hücre evlerinde saklandıkları tespit edildi.

    İHA'nın aktarımına göre; başarıyla sonuçlanan operasyonda, 18 FETÖ mensubu yakalanarak gözaltına alındı.

    Firari 2 örgüt üyesi aranıyor

    Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, firari 2 örgüt üyesinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

    İstanbul da FETÖ operasyonu: 18 gözaltı #1


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