İstanbul'da FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

Emniyet ekiplerince hücre evlerinde saklanan aralarında örgütte 'mahrem sorumlu','büyük bölge talebe mesulü', 'ilçe sorumlusu' gibi sorumlu düzeyde olan 34 şahıs yakalandı.

Emniyet güçlerinin FETÖ'ye yönelik çalışmaları devam ediyor.

34 FETÖ ÜYESİ GÖZALTINDA

İstanbul'da ekipler tarafından başlatılan FETÖ operasyonunda 'gaybubet' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan aralarında örgütte 'mahrem sorumlu', 'büyük bölge talebe mesulü', 'ilçe sorumlusu' gibi sorumlu düzeyde şüpheliler yakalandı.

Polis ekiplerince yakalanan 34 şüpheli, gözaltına alındı.