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İstanbul’da FETÖ operasyonu: 35 gözaltı
İstanbul'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına düzenlenen operasyonda 40 şüpheliden 35'i yakalandı.
- 04.10.2022 - 08:30
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
40 şüpheli hakkında yakalama kararı
İHA'nın aktardığına göre; İstanbul'da haklarında yakalama kararı bulunan 40 şüphelinin 35’i gözaltına alındı.
Yakalanan örgüt üyelerinin, FETÖ’nün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirtildi.