İstanbul'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı İstanbul'da ankesörlü hat soruşturması kapsamında FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

AA

FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütte faaliyet gösteren 4 zanlının ankesörlü hatlardan arandığı tespit edildi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ümraniye, Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da ikamet ettiği belirlenen şüpheliler için savcılık gözaltı kararı verdi.

4 ZANLI YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah düzenledikleri operasyonda zanlıları yakaladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)