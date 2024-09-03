İstanbul'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
AA

FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütte faaliyet gösteren 4 zanlının ankesörlü hatlardan arandığı tespit edildi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ümraniye, Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da ikamet ettiği belirlenen şüpheliler için savcılık gözaltı kararı verdi.

4 ZANLI YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah düzenledikleri operasyonda zanlıları yakaladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)