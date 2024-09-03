İstanbul'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

AA
FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütte faaliyet gösteren 4 zanlının ankesörlü hatlardan arandığı tespit edildi.
GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Ümraniye, Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da ikamet ettiği belirlenen şüpheliler için savcılık gözaltı kararı verdi.
4 ZANLI YAKALANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah düzenledikleri operasyonda zanlıları yakaladı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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