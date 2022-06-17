İstanbul'da FETÖ yalanıyla 67 milyon liralık dolandırıcılık

FETÖ yalanıyla 67 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5'i kadın, 36 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da, "Şişli'de bir kadın dolandırılıyor. Şu ana kadar 50 milyon lirasını aldılar." şeklindeki ihbar, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Başlatılan soruşturma kapsamında araştırmalar yapan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede mağdur kadının kimliğine ulaştı.

DHA’nın haberine göre; dolandırıldığının farkında olmayan Nevra K.'nin ihracat işiyle uğraştığı, polis ve savcı olarak arayan dolandırıcılara inandığı ve toplamda 50 milyon liralık bir ödeme yaptığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şebeke elemanlarının kimlikleri ve oturdukları adresler tespit edildi.

Mal varlıkları incelemeye alındı

Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatla polis, şüphelilerin çaldıkları paralarla aldıkları arsa, otomobil, evleri inceleme altına aldı.

Şüphelilerin çaldıkları paralarla aldıkları hepsi lüks 52 otomobil, 24 tarla, Antalya'da 8 milyon lira değerinde bir ev ile bir benzin istasyonu ve lüks bir kuaför salonu olduğunu belirledi.

Çetenin kadınların üzerine yaptıkları bu mallara savcılık tarafından, operasyondan bir gün önce "Satılamaz" kaydı konuldu.

40 ekiple 9 ilde eş zamanlı operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye basarken, 30 ayrı ekiple Şanlıurfa'ya çıkarma yaptı. Toplamda 40 ekibin katılımıyla 9 ilde yapılan operasyon eş zamanlı olarak başladı. Daha önceden tespit edilen adreslere yapılan ve 43 hedefin bulunduğu operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

“FETÖ örgütü sizin mallarınıza el koyacak”

Şüpheliler, Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde sorgulandı. Kısa süre önce anne ve babasını kaybettiği öğrenilen Nevra K.’yi, geçtiğimiz ekim ayında savcı olarak arayarak tanışan şüphelilerin onu kısa sürede bir terör operasyonu içinde olduğuna inandırdıkları öğrenildi.

"FETÖ örgütü sizin mallarınıza el koyacak. Onları satın bize verin, Merkez bankasına yatıracağız. Operasyon bitince alacaksınız." sözlerine inanan Nevra K.'nin her gün sözde savcı ve polislerle konuştuğu belirlendi. Şüphelilerin bazı geceler Nevra K.'ye telefonunu açık bırakarak uyumasını sağladıkları öğrenildi.

Parasını alan 8 kişiyi teşhis etti

Şüphelilerin, Nevra K.'den sürekli para almaya başladıktan sonra oldukça rahatladıkları, bazı olaylarda ailece Şanlıurfa'dan gelerek aldıkları parayla bir süre tatil yaptıktan sonra geri döndükleri belirlendi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada, Nevra K.'nin kendisinden para alan 8 kişiyi teşhis ettiği öğrenildi. Zanlıların benzer yöntemle 1 milyon dolar parasını aldığı mühendis Ceren A.'nın ise 5 kişiyi teşhis ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin, daha önceden çok sayıda polis geliş kayıtları olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.