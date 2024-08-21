DHA
Kağıthane’de 18 Ağustos Pazar günü saat 22.20’de Filistinli iş insanı Anas El Abd Qadir’e yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda Anas El Abd Qadir hayatını kaybederken Eray K. ve Fadı M. yaralandı.
FİLİSTİNLİ İŞ İNSANI ÖLDÜRÜLDÜ
Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında şüphelilere ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Görüntülerde, saldırıyı planlayan şüphelilerin bulunduğu evden ellerinde bavullarla inişi ve otoparkta araca binmeleri yer alıyor.
Şüphelilerin araçla caddeye doğru seyir halinde olduğu görüntülerin de yer aldığı kayıtta, bir viyadük altında araç değiştirdikleri de görülüyor.
İşte kaçış anları...Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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