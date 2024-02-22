İstanbul'da film sahnesi gibi olay: Kurşunlar havada uçuştu Gece saatlerinde sokakta yürüyen 4 şüpheli, ellerinde bulunan silahla sağa sola ateş açarken, kurşunlar dükkanların camlarına ve arabalara isabet etti. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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İHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde dün gece hareketli anlar yaşandı.

Cadde üzerinde yürüyen 4 genç, ara sokağa girerek bir anda sağa sola rastgele ateş açmaya başladı.

Kurşunlar araba ve camlara isabet etti

Saniyeler sonra 2 şahıs kaçarak uzaklaşırken kurşunlar, çevrede bulunan dükkanların camına ve arabalara isabet etti.

O anlar kameralara yansıdı

Yaşanan olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

"Yaralı ya da can kaybı yok"

Mahalle esnaflarından Özkan Özdemir, “Gece 3 buçuk gibi 4 şahıs geliyor. Bir kurşunlama olayı. Sağa sola rastgele edilmiş. Olay o şekilde olmuş. Yaralı ya da can kaybı yok. Sadece esnafların camlarında kırıklar var. Benim de dükkanımın tabelasına mermi isabet etmiş.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)