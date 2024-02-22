İstanbul'un Kartal ilçesinde dün gece hareketli anlar yaşandı.
Cadde üzerinde yürüyen 4 genç, ara sokağa girerek bir anda sağa sola rastgele ateş açmaya başladı.
Kurşunlar araba ve camlara isabet etti
Saniyeler sonra 2 şahıs kaçarak uzaklaşırken kurşunlar, çevrede bulunan dükkanların camına ve arabalara isabet etti.
O anlar kameralara yansıdı
Yaşanan olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.
"Yaralı ya da can kaybı yok"
Mahalle esnaflarından Özkan Özdemir, “Gece 3 buçuk gibi 4 şahıs geliyor. Bir kurşunlama olayı. Sağa sola rastgele edilmiş. Olay o şekilde olmuş. Yaralı ya da can kaybı yok. Sadece esnafların camlarında kırıklar var. Benim de dükkanımın tabelasına mermi isabet etmiş.” ifadelerini kullandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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