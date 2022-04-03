İstanbul'da firari suç makineleri polisten kaçamadı

Polisin dur ihtarına uymayan şahıslar, kovalamaca sonrası yakalanırken, araç içerisinde yapılan aramalarda konsolun içine gizlenmiş uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve sahte para ele geçirildi.

İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Okmeydanı'nda bir sokakta, devriye görevlerini yaptıkları sırada şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.

Polisin ihtarına uymayan araç sürücüsü, duracakmış gibi yapıp bir anda hızlanarak kaçmaya başladı.

2 FİRARİ SUÇ MAKİNESİ YAKALANDI

Polisin ihtarına uymayarak kaçan araç, polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonucunda durduruldu. Araçta bulunan Dilara O. ve Siman Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri GBT sorgusu yaptığında ise emniyette çeşitli suçlardan 12 adet kaydı bulunan Dilara O.'nun "dolandırıcılık" suçundan 2 dosya, 21 adet kaydı bulunan Sinan Y.’nin ise "kasten yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından ise 3 dosyadan firari olarak arandıkları tespit etti.

KONSOLDAN TABANCA VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüpheli Dilara O. ve Sinan Y.’yi emniyete götüren ekipler, otoparka çekilen araçta inceleme yaptı. Yapılan incelemede aracın konsol bölümünün sonradan oluşturulduğu ve arkasının boş olduğunu fark etti.

Konsolu söken Beyoğlu polisi, içerisine gizlenmiş ruhsatsız silah, seri numaraları aynı 5 bin lira sahte para, ve metamfetamin diye bilinen uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler ve gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

1 TUTUKLAMA

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk şüphelilerden Sinan Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Dilara O. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.