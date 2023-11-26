İstanbul'da fırtına! Fatih'te metruk bina kısmen çöktü Fatih'te kısmen çöken metruk bina, park halindeki araçlara zarar verdi. Bölgeye ekipler gelirken, binanın olduğu sokak kapatıldı.

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İHA

İstanbul'da gece saatlerinden beri fırtına etkili oluyor...

Gece saatlerinde şiddetini artıran fırtına nedeniyle, Fatih'te metruk bir bina zarar gördü.

Gece saatlerinde etkili olan yağmur ve fırtınadan etkilenen binada çökmeler meydana geldi.

2 araç zarar gördü

Sabah saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, binanın çöktüğünü görüp itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binanın olduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Çöken bina altında park halinde olan 2 araç ise zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

"Büyük bir ses duyduk ama"

Mahalle sakini Ramazan Seyhan, "Gece 03.00-0330 sıralarında gece büyük bir ses duyduk. Balkona çıktığımızda gürültünün nereye zarar verdiğini göremedik. Ama sabah kalktığımızda bizim binanın yanında boşluktaki iki araçta hasar olduğunu gördük" dedi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)