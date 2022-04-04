İstanbul'da fren yerine gaza basan sürücü, 2 kişiyi ezdi

Kağıthane'de kiraladığı araçla kontrolsüz şekilde sokağa dalan sürücü, fren yerine gaza basınca 2 kişiye çarptı. Yabancı uyruklu sürücü gözaltına alınırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane Çağlayan’da kiraladığı 34 EKB 423 plakalı otomobille seyir halinde olan yabancı uyruklu Mohamad Yakhni (20), sokağa girmek istedi.

Aniden direksiyonu kıran sürücü, sokağa girdiğinde fren yerine gaza bastı.

İKİ YAYAYA ÇARPTI

Kontrolden çıkan otomobil, o esnada yolda yürüyen Muhammed Yavuz’a (22) ve bir diğer kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Yavuz, binanın duvarına çarparak bir kebapçının girişindeki boşluğa düştü. Diğer genç de hafif sıyrıklarla kurtuldu.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Ortalığın bir anda karıştığı olayın üzerine çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gençleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

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TANIKLARIN İFADELERİ ALINDI

Olayın ardından kazayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücünün ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Yapılan çalışma sonucunda polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak emniyet otoparkına götürülürken, sürücü Mohamad Yakhni ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.