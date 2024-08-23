İstanbul'da fren yerine gaza bastı, kaza yaptı Şişli'de ters yönden yokuş aşağı süratle seyreden kadın sürücü, fren yerine gaza basınca takla attı.

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İHA

Fulya Mahallesi'nde seyir halinde olan Y.T. kontrolündeki araç, ters yönden yokuş aşağı süratle seyrederken, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu takla attı.

Araç önce sokak lambasına çarptı ardından da park halindeki bir taksiye çarparak maddi hasara neden oldu.

Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan Y.T., ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

TAKLA ATTI, DESTEĞE AİLESİ KOŞTU

Y.T., kazanın şokuyla kaldırımda bir süre oturdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yol trafiğe kapandı.

Sağlık ekipleri, Y.T.'ye tedbir amacıyla müdahalede bulundu. Araçta maddi hasar oluştu. Sürücü Y.T.'nin hemşire olduğu ve işe giderken her zamanki güzergahının dışına çıktığı da öğrenildi. Aracıyla takla atan kadının ailesi, destek olmak için olay yerine geldi.

"SESE UYANDIK"

Kazanın sesine uyandığını söyleyen Hüner Taner, “Sese uyandık. Kazayı görünce biz de şaşırdık. Burada oturuyorum. Çarpan taksinin sahibiyiz. Yukarıdan geliyordu herhalde ben sese uyandım.

Daha önceden de burada bir kaza oldu. Komşumuzun aracına çarpmıştı. Bu yokuşta kaza oluyor. Yolları değiştirdikleri için böyle oluyor herhalde.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)