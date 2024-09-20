istanbul'da freni boşana tır, korkuya neden oldu Sultangazi'de freni boşalarak yokuş aşağı kayan tır, binanın önündeki jeneratöre çarpıp park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

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İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir fabrikaya malzeme getiren tır şoförü, aracı park ettikten sonra aşağı indi.

Bir süre sonra freni boşan tır, sokağın dik yokuş olması nedeniyle kaymaya başladı.

Önce fabrika önündeki jeneratöre çarpan tır, duvarın dibindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASAR GÖREN ARAÇ, ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirirken, başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemeler yaptı.

Kazada zarar gören hafif ticari araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılırken, duvarı üzerinde kalan tır ise olay yerine çağrılan çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayda ölen ya da yaralananın olmazken, duvar üzerindeki tır, droen kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)