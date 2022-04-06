İstanbul'da freni patlayan otobüs 4 araca çarparak durabildi

Frenleri tutmadığı iddia edilen otobüs, Sultanbeyli'de girdiği caddede araçlara çarptığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'un Sultanbeyli'de ilçesinde bir facianın eşiğinden dönüldü.

Şoförü Fatih Koyuncu'nun frenlerinin tutmadığını iddia ettiği otobüs, refüje çıkıp önce içinde yolcusu bulunan Şahin Ergün yönetimindeki İETT otobüsüne daha sonra 2'si otomobil, 2'si hafif ticari araç olmak üzere 4 araca çarptı.

Olayda yaralı ve can kaybı olmazken, İETT otobüsünün camı kırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Diğer araçlarda da hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüsün şoförü Fatih Koyuncu, "Gelirken bir anda frenler boşaldı. Boşalmasıyla beraber önce belediye arabasına sonra diğer arabalara çarptım. Yaralı yok" dedi.

ÇOK ŞÜKÜR BİR ŞEY YOK

İETT otobüsü şoförü Şahin Ergün ise, "Arabanın freni patlamış herhalde. Geldi solda vurdu. 2-3 tane arabaya da vurdu. Yolcu vardı. Çok şükür bir şey yok" diye konuştu.





















