İstanbul'da freni patlayan taksi refüje çıktı Beyoğlu'nda turist taşıyan ticari taksinin freni boşalınca direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı. Can kaybı yaşanmayan kazada takside bulunan turistler yaralandı.

İHA

İstanbul'da yaşanan trafik kazası paniğe neden oldu.

Beyoğlu'nda içerisinde iki kadın bir erkek turistle seyir halinde olan ticari taksi kazaya karıştı.

FRENİ PATLAYAN TAKSİ REFÜJE GİRDİ

Şişhane'de rampa aşağı indiği esnada freni patlayan taksi, önce demir bariyerleri yıkmasının ardından orta refüje çıktı.

YARALANAN TURİSTLER PANİK YAŞADI

Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan turistler büyük panik yaşadı.

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri olayla ilgili incelemede bulunurken sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara müdahalede bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Daha sonra hafif yaralı turistler, polis ekiplerinin yardımıyla tedbir amaçlı olarak başka bir ticari taksiyle hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)