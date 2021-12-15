İstanbul’da fuhuş baronu ve çetesi yeniden gözaltında

İstanbul’da fuhuş baronu ve çetesi yeniden gözaltında

İstanbul'un aralarında bulunduğu 4 ilde 31 adreste düzenlenen operasyonda, aralarında fuhuş baronunun da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 33 mağdur kadın kurtarıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda Beykoz, Bayrampaşa, Kağıthane, Ümraniye, Sultanbeyli, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Ataşehir, Esenyurt, Şişli, Eyüpsultan, Kartal, Gaziosmanpaşa ilçelerinde ve İzmir, Aydın, Kilis'te 31 ayrı adrese baskın yapıldı.

33 KADIN KURTARILDI

Baskınlarda, fuhuş baronu Hakan A.'nın da aralarında bulunduğu örgütün yönetici kadrosunda olan 15 kişi gözaltına alındı.

Baskın yapılan evlerde 11'i yabancı uyruklu toplam 33 mağdur kadının da kurtarıldığı öğrenildi.

YABANCI UYRUKLU KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

Baskın yapılan evlerde çok sayıda cep telefonu, sim kartlar ve müşterilerin isimlerinin bulunduğu ajandalar bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, 11 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

3 KEZ OPERASYON YAPILDI

Gözaltına alınan şüphelilerden Hakan A.'ya daha önce 3 kez operasyon düzenlenmiş, 2012'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 130 şüpheli ile yakalanmıştı.

'Fuhuş Baronu' olarak anılan Hakan A., 2017'de düzenlenen baskında da yakalanmış, özellikle Şişli be Kadıköy'de masaj salonu adı altında fuhuş yaptırdığı öne sürülmüştü.

LÜKS SEMTLERDE 10 DAİRE

Hakan A.'nın lüks semtlerde 10 daire, lüks araçlar ve gayrimenkullerden oluşan mal varlığına olduğu belirlenmişti.

Şüpheli Hakan A.'nın, 2018 yılında işlerini yürütebilmek için bir emniyet müdürüne para verdiği ve kadın sağladığı iddia edilmişti.