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- İstanbul’da fuhuş baronu ve çetesi yeniden gözaltında
İstanbul’da fuhuş baronu ve çetesi yeniden gözaltında
- DHA
- 15.12.2021 - 08:51
- Güncelleme : 15.12.2021 - 09:27
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda Beykoz, Bayrampaşa, Kağıthane, Ümraniye, Sultanbeyli, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Ataşehir, Esenyurt, Şişli, Eyüpsultan, Kartal, Gaziosmanpaşa ilçelerinde ve İzmir, Aydın, Kilis'te 31 ayrı adrese baskın yapıldı.
33 KADIN KURTARILDI
Baskınlarda, fuhuş baronu Hakan A.'nın da aralarında bulunduğu örgütün yönetici kadrosunda olan 15 kişi gözaltına alındı.
Baskın yapılan evlerde 11'i yabancı uyruklu toplam 33 mağdur kadının da kurtarıldığı öğrenildi.
YABANCI UYRUKLU KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK
Baskın yapılan evlerde çok sayıda cep telefonu, sim kartlar ve müşterilerin isimlerinin bulunduğu ajandalar bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan, 11 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.
3 KEZ OPERASYON YAPILDI
Gözaltına alınan şüphelilerden Hakan A.'ya daha önce 3 kez operasyon düzenlenmiş, 2012'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 130 şüpheli ile yakalanmıştı.
'Fuhuş Baronu' olarak anılan Hakan A., 2017'de düzenlenen baskında da yakalanmış, özellikle Şişli be Kadıköy'de masaj salonu adı altında fuhuş yaptırdığı öne sürülmüştü.
LÜKS SEMTLERDE 10 DAİRE
Hakan A.'nın lüks semtlerde 10 daire, lüks araçlar ve gayrimenkullerden oluşan mal varlığına olduğu belirlenmişti.
Şüpheli Hakan A.'nın, 2018 yılında işlerini yürütebilmek için bir emniyet müdürüne para verdiği ve kadın sağladığı iddia edilmişti.