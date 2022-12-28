Yabancı uyruklu kadınları yüksek para kazanma vaadiyle getirip fuhuş yaptırdıkları belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, 57 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da, Büyükçekmece'de yabancı uyruklu kadınlara organize bir şekilde fuhuş yaptırdığı tespit edilen şebeke Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından mercek altına alındı.

4 ay önce başlatılan çalışmada tespit edilen şebeke hakkında, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan alınan izin ile teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri çetenin yurt dışından yüksek para kazanma vaadiyle getirdikleri kadınları, işlettikleri gece kulüplerinde çalıştırdıkları, eğlenmeye gelen müşterilerle anlaşan kadınların hemen yakındaki lüks sitede tutulan dairelerde ilişkiye girdikleri ortaya çıktı.

Saati 250-300 dolara anlaştılar

DHA’nın haberine göre; kadınların saatliği 250 dolar ile 300 dolar arasında değişen fiyatlarla erkeklerle birlikte oldukları öğrenildi.

36 adrese eş zamanlı operasyon

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. 23 Aralık 2022’de saat 23.30'da daha önceden tespit edilen 2 lüks site içinde fuhuş amacıyla kullanılan daireler ile şebekenin işlettiği 2 eğlence mekanın aralarında bulunduğu 36 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

İstanbul’da fuhuş şebekesine operasyon: 57 gözaltı VİDEO



Evlerden pompalı tüfek çıktı

Baskında şebeke yöneticisi konumunda bulunan 7'si kadın 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 18 cep telefonu, pompalı tüfek ve fişeklere el kondu.

24 kadın kurtarıldı

Baskınlar sırasında şebekenin fuhuş yaptırdığı 24 kadın da kurtarılırken, kadınların 2'sinin Türk olduğu diğerlerinin ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Türkiye'de fuhuş yaparken yakalanan yabancı uyruklu kadınlar arasında bir dans öğretmeni ile bir animatörün bulunduğu öğrenildi.

Polis operasyon kapsamında kadınlarla ilişkiye giren 16 Türk müşteriyi de gözaltına aldı. Müşterilerin ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

15 şüpheli cezaevine gönderildi

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiler.

Şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Mağdur konumundaki 22 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmeleri için İl Göç idaresine teslim edildiler.