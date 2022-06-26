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    İstanbul'da futbol turnuvasında çıkan kavga dışarı taştı

    Avcılar'da düzenlenen futbol turnuvasında sahada başlayan ve sokağa taşan kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı.
    • 26.06.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 10:35
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    İstanbul'da futbol turnuvasında çıkan kavga dışarı taştı

    İstanbul'un Avcılar ilçesindeki  Atatürk Stadyumu’nda yerel bir futbol turnuvasında bilinmeyen bir nedenle saha içerisinde tartışma çıktı.

    Saha birden karıştı

    Futbolcular ve teknik ekibin de dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    İzleyicilerin de dahil olduğu kavga saha dışına taştı.

    Polis havaya ateş açtı

    Dışarda tarafların birbirine saldırması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri tarafları yatıştırmak için havaya ateş açarken, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    İstanbul'da futbol turnuvasında çıkan kavga dışarı taştı ViDEO

    İstanbul da futbol turnuvasında çıkan kavga dışarı taştı #1

    İstanbul da futbol turnuvasında çıkan kavga dışarı taştı #2


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