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    İstanbul'da futbolcu Mustafa Muhammed'in arkadaşı yaşlı adama çarptı

    Galatasaray’ın Nantes’e kiraladığı Mustafa Muhammed’in 2 milyon lira değerinde lüks cipiyle seyreden arkadaşı, Şişli’de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama süratli bir şekilde çarptı. 
    • 17.08.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 09:56
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    İstanbul'da futbolcu Mustafa Muhammed'in arkadaşı yaşlı adama çarptı

    İstanbul'da dün saat 14.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’nde Galatasaray’ın Fransız takımı Nantes’e kiraladığı ünlü futbolcu Mustafa Muhammed’in 34 DDD 482 plakalı 2 milyon lira değerinde lüks cipini kullanan Mısır uyruklu Amr Elboushi, cadde üzerinde seyretmeye başladı.

    Süratli olduğu öne sürülen sürücü Elboushi, iddiaya göre trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı yandı.

    Kırmızı ışıkta durmadı, yaya geçidinden geçen adama çarptı

    Ancak süratli olduğu için frene basmayan sürücü, o esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 63 yaşındaki Hayrettin Korkmaz’a çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce uzağa savrulan Korkmaz, ağır şekilde yaralandı.

    Ağır yaralandı

    Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hayrettin Korkmaz’ı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Çağlayan’daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

    Beyin kanaması geçirdiği belirlenen adamın, yoğun bakım servisinde uyutulduğu ve bu sabah ameliyata alınacağı öğrenildi.

    İstanbul da futbolcu Mustafa Muhammed in arkadaşı yaşlı adama çarptı #1

    Serbest bırakıldı

    Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücü Elboushi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    İHA'nın aktardığına göre kazaya karışan aracın ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldüğü öğrenildi.

    İstanbul da futbolcu Mustafa Muhammed in arkadaşı yaşlı adama çarptı #2

    İstanbul da futbolcu Mustafa Muhammed in arkadaşı yaşlı adama çarptı #3

    İstanbul da futbolcu Mustafa Muhammed in arkadaşı yaşlı adama çarptı #4

    İstanbul da futbolcu Mustafa Muhammed in arkadaşı yaşlı adama çarptı #5


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