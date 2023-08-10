İstanbul'da gasp girişimi: Başarısız olunca ateş edip kaçtılar Bahçelievler’de, kimliği belirsiz 3 kişi sokakta yürüyen iki kişiyi silahla gasbetmeye çalıştığı ve yaraladığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Şirinevler semtinde henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi, sokakta yürüyen bir kişiye saldırarak elindeki çantasını almaya çalıştı.

O sırada şüpheliler, direnen şahsı korkutarak yere silahla ateş açtı.

Ancak gaspa uğrayan kişi elindeki çantayı vermedi. Şüpheliler bu sefer de yolda giden başka bir adama saldırdı.

Direnince ayağından vurdu

Gaspçılar, direnen siyah elbiseli adamı önce iterek yere attı, ardından onu ayağından vurdu. Yaralanarak yere yığılan adam bağırmaya başladı.

Bunun üzerine paniğe kapılan şüpheliler, olay yerinden koşarak kaçtı.

O anlar kamerada

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

"Sonra 3 defa yere ateş ettiler"

Olay hakkında konuşan ve ismini vermek istemeyen görgü tanığı, “Bağırma seslerine uyandım, pencereden baktım şahısların ellerinde silah vardı. Devam ediyorlardı, sonra gaspa uğrayan şahıs yabancıydı galiba, ellerinden bir şey almaya çalışıyorlar. Sonra 3 defa yere ateş ettiler. Sonra bir şey alamayınca binanın diğer cephesine gidip diğer şahsı sağa sola çekiştirmeye çalıştılar. Yere yığdılar ve ‘paramı ver’ diye bağırdılar. Sonra alamayınca adamın bacağına ateş ettiklerini gördüm” diye konuştu.