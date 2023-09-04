İstanbul'da gaspçıların yeni yöntemi: Müşteri gibi buluşup silah gösterdiler İnternet üzerinden cep telefonlarını satan kişilerle müşteri gibi iletişim kurup satış için buluştuklarında darbedip, silah göstererek cep telefonlarını gasbeden 3 şüpheli yakalandı.

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DHA

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 18 Mayıs Perşembe günü polise başvuran Z.E.A., internet üzerinden telefonunu satmak için ilan verdiğini, müşteri olarak arayan kişilerle buluştuğunda gelen kişilerin telefonunu gasbettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

17 Ağustos Perşembe günü de Ataşehir’de polise başvuran T.N.A., satış için internete ilan verdiği telefonunu sözde almaya gelen 3 kişi tarafından gasbedildiğini söyledi.

Hepsi suç makinası çıktı

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Önceki gün düzenlenen operasyonda şüpheliler Düzgün F. K.(22), Oğuzcan G.(19), Tuğrul U.(20) gözaltına alındı.

Şüphelilerden Düzgün F.K.’nin daha önceden 8, Oğuzcan G.’nin 14, Tuğrul U.’nun ise 9 suç kaydı olduğu tespit edildi.

3 kişi tutuklandı

Şüphelilerin, aynı yöntemle 24 Ağustos'ta da Maltepe’de M.A.’nın cep telefonunu, Kartal’da 28 Ağustos'ta R.A.’nın cep telefonunu gasbettikleri de tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.