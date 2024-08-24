İstanbul'da gaz sızıntısı yaşanan dükkanda patlama meydana geldi

DHA
İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlama paniğe neden oldu.
Ömerpaşa Caddesi'nde, işlettikleri pilav dükkanını açan çift, ocağı yakmak için çakmak çaktı.
BOMBA GİBİ PATLADI
Gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Ellerinde yanık oluşan 2 kişi kendilerini dışarıya attı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"DEPREM OLUYOR SANDIM"
Esnaf Yılmaz Çınarı “Kapının önünde duruyordum. Birden bomba patlar gibi, deprem oluyor zannettim. Korkudan dışarıya kaçtım. Pilavcı dükkanı. Karı koca çalışıyorlardı. Elleri yanmıştı" dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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