İstanbul'da, gece bekçisinin itirafı ile 3 cinayet çözüldü

2006’da işlenip faili meçhul olarak kalan cinayet dosyasının yeniden açılması ile 3 cinayet birden çözüldü. Cinayetleri itiraf eden Mustafa M. gözaltına alındı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde bir tekstil firmasının muhasebe işlerinden sorumlu Bülent Demir, personelin maaşlarını da içeren 80 bin lira ile dolu kasa ile ortadan kayboldu.

Demir’in cesedi elleri, bacakları, ağzı ile gözleri koli bandıyla bağlı ve boğazı kesilerek öldürülmüş bir şekilde, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki ormanlık alanda 10 gün sonra bulundu.

Geyve'de ise, kayıp çelik kasa açık bir şekilde bulundu. Jandarma ekipleri, olayın faillerini bulamayınca dosya faili meçhul olarak kaldı.

DHA’nın haberine göre; dosya, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 1 buçuk ay önce tekrar açıldı.

Gece bekçisi planlarını itiraf etti

Ekipler yaptıkları araştırmada, 2006 yılında muhasebecinin kaybolduğu firmada çalışan gece bekçisi olan Mustafa M.'yi gözaltına aldı.

Sorguya alınan Mustafa M., kasadaki parayı çalmak için A.B.E. ve Murat Dayanç ile plan yaparak olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Bülent Demir'i kendilerini tanıdığı için öldürdüklerini söyleyen Mustafa M., çelik kasayı ise M.Ö. ve M.K.Ö.'nün yardımı ile açtıklarını, ancak bu kişilerin cinayetten haberinin olmadığını söyledi.

Polise gitmekle tehdit etti, öldürüldü

İfadesinde, olayın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra 2014 yılında, suç ortağı Murat Dayanç'ın kendisini ve A.B.E.'yi polise gitmekle tehdit ettiğini söyleyen Mustafa M., A.B.E. ile birlikte Murat Dayanç'ı öldürerek cesedini İstanbul Kurtköy'de ormanlık alana attıklarını itiraf etti.

2014 yılından bu yana faili meçhul olarak kalan Murat Dayanç cinayeti dosyası da kapatıldı.

Galatasaray Kongre Üyesi Tekin Uğurlu’yu da öldürdüler

Sorgusu devam eden Mustafa M., 2018 yılından bu yana kayıp olarak aranan Galatasaray Kongre Üyesi iş insanı Tekin Uğurlu cinayetinden de bahsetti.

Tekin Uğurlu'yu aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.B. isimli bir kişinin araba içerisinde öldürdüğünü söyleyen Mustafa M., daha sonra M.B.'nin babası B.B. ile birlikte cesedi parçaladığını ve Pendik Esenyalı bölgesinde otoyol kenarındaki bir alana gömdüklerini söyledi.

Ceset ve kemik parçalarına ulaşıldı

İtiraf üzerine Mustafa M., söylediği bölgede yer göstermeye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği alanda yapılan kazı çalışmalarında, Tekin Uğurlu'ya ait ceset ve kemik parçalarına ulaşıldı.

Olaylar İstanbul ilinde gerçekleştiği için dosya, bu aşamada İstanbul Emniyeti’ne devredildi.

Mustafa M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa M.'nin ifadesinden yola çıkılarak gözaltına alınan A.B.E., M.Ö. ve M.K.Ö. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.