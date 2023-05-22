İstanbul'da gece kulübündeki şovun sonu: Alev alev yandılar Taksim’de bir gece kulübünde çalışanın şov için tezgaha döktüğü ispirto, ilave yapılınca parladı. O esnada içeride eğlenenlerden 2’si kadın 3 kişinin saçı ve başı yandı.

DHA

İstanbul'da dün saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Taksim’de semtteki bir gece kulübünde eğlence sürdüğü esnada çalışanlar, müşterilerine sürpriz yapmak istedi.

Bu çerçevede çalışanlardan biri tezgaha ispirto dökerek ateşe verdi.

Kısa bir süre sonra ispirto dökülen iki bölümde alev sönünce, çalışan aynı yere tekrar ispirto döktü.

Çalışanların şovu faciaya yol açıyordu

Harlanınca parlayan alevler o esnada içeride eğlenen vatandaşların üzerine sıçradı. Olay nedeniyle içerideki bazı kişiler, saç ve başlarına sıçraması nedeniyle alev alev yandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine gece kulübüne çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, saçları yanan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gül E., Fatma O. ve Murat A.’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi Bölümüne kaldırarak tedavi altına aldı.

Vücutlarının çeşitli yerleri yandı

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

3 kişi gözaltına alındı

Yapılan çalışma sonucunda yanağının çıkış sebebini tespit eden polis ekipleri, işletmede çalışan Mustafa Y., Nesip Ç. ve Atilla A.’yı gözaltına aldı.

Emniyette ifadeleri alınarak “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılan 3 kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.