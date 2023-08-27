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İstanbul'da genç bir kişi sokak ortasında 6 kişi tarafından darbedildi Abone Olun

İstanbul'da genç bir kişi sokak ortasında 6 kişi tarafından darbedildi Sokakta yürürken 6 kişilik grup tarafından etrafı çevirerek önce darbedilip ardından da telefonunu gasbedilen genç olayın ardından şikayetçi olmazken güvenlik güçleri şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sokakta yürüyen Abdulkadir K.‘nın etrafı bir anda 4 erkek ve 2 kızdan oluşan bir grup çevirdi. 6 kişilik grup bir anda Abdulkadir K.’yı darbtmeye başladı. Duruma karışmaya çalışan Abdulkadir K.'nin arkadaşları da duruma müdahale etmeye çalışınca darbedildi. Saldırgan grup Abdulkadir K.'nın telefonu gasbederken vatandaşlar ve grup arasında kısa süreli süren tartışmanın ardından şahıslar gözden kayboldu. O anlar kaydedildi Yaşananlar ise kameralarına saniye saniye yansıdı. Genç şikayetçi olmadı Olayın ardından gencin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmada şüpheli şahıslara ulaşamadı. Ancak emniyete götürülen genç şikayetçi olmayarak polis merkezinden ayrıldı. Buna rağmen çalışma yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüpheliler yakalandı Yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişilik grubu tespit eden polis hepsini tek tek yakaladı. Gözaltına alınan grup emniyete götürüldü.

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