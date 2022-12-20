İstanbul'da genç kızı rahatsız eden şahısları uyarınca bıçaklandı

Kağıthane’de aracıyla seyreden bir adam, yolda yürüyen genç kızı sözlü tacizde bulunup darbeden iki genci uyarınca dehşeti yaşadı.

İstanbul'da önceki hafta salı günü saat 21.30 sıralarında Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda Kağıthane Devlet Hastanesi’nde tedavi olan Olgun Şen (39), evine doğru yola koyuldu.

Semtte bir sokağa giren Şen, iki şahsın bir genç kıza sözlü tacizde bulunup darbettiğini gördü.

Bunun üzerine yardım etmek için aracını durduran Şen, iki şahsa kadını rahatsız etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Darbedilen genç kızı korumak isterken canından oluyordu

Uyarıları dikkate almayan şahıslar, Olgun Şen’in aracının önünü keserek adeta dehşeti yaşattı. Şen ile tartışan şahıslardan biri, bıçak çıkartarak aracın lastiklerini defalarca bıçakladı.

Diğer şahıs da aracın içerisindeki Şen’e defalarca yumruk attı. Lastikleri bıçaklamakla yetinmeyen şahıs ise aracın kapısını açarak Şen’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Dehşet anları hem cep hem de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ekipler 58 kamerayı izleyip yakaladı

Olayın ardından iki saldırgan hızla kaçarak kayıplara karışırken, yaralı Şen ise çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Olay üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri, yaklaşık 2 gün boyunca yaptığı çalışma sonucunda 58 güvenlik kamera görüntüsü inceledi.

Suç makinaları tutuklandı

Yapılan çalışmalar sonucunda lastiği ve Şen’i bıçaklayan şahsın, emniyette çeşitli suçlardan 4 adet kaydı bulunan Müjdat G. (18) ve 7 adet suç kaydı bulunan Cevdet O. (20) olduğunu tespit etti. Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, devam eden çalışmalarda iki saldırganı kıskıvrak yakaladı.

İHA'nın haberine göre suç aletini çalılıklara attığını söyleyen iki şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan Müjdat G. ve Cevdet O., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, “kasten yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.