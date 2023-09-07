İstanbul'da gençlerin kavgası ölüm getirdi: Tek yumrukta hayatını kaybetti Kartal'da berbere gelen müşteriler arasında çıkan kavgada kafasına yumruk alan Türki Yıldırım kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayda, iddiaya göre berbere gelen iki kişi arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle berberin önünde kavga çıktı.

Yediği yumrukla fenalaştı

Berber dükkanı önünde bekleyen diğer vatandaşların da dahil olduğu kavgada kafasına yumruk yiyen Türki Yıldırım, fenalaşarak yere yığıldı.

Çevredekilerin kendine gelmesi için yardım ettiği Yıldırım, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım'ın naaşı memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Kavga anı kamerada

Berber dükkanı önünde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dükkan önünde kavga çıkıyor, kavga esnasında yumruk yiye yiye bir kişi yere yığılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)