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    İstanbul'da geniş kapsamlı 'terör huzur güven' uygulaması yapıldı

    İstanbul Kağıthane, Şişli, Eyüpsultan ve Beyoğlu'nda "terör huzur güven" uygulaması yapıldı. Uygulamada 709 kişi sorgulandı, 54 araç denetlendi.
    • 23.09.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 11:22
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    İstanbul'da geniş kapsamlı 'terör huzur güven' uygulaması yapıldı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde yol kesme, araç taşlanma, pankart asma gibi provokatif eylemlerin önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

    Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin de destek verdiği uygulamada; Kağıthane, Şişli, Eyüpsultan ile Beyoğlu'nda belirlenen noktalarda şüpheli görülen araç ve kişiler sorgulandı.

    709 kişi sorgulandı

    Akşam saatlerinde yapılan uygulamada 709 kişi sorgulandı, 54 araç denetlendi.

    Uygulamada ayrıca kıraathane, kafe gibi 54 adreste de denetim yapıldı.

    2 şüpheli yakalandı

    "Terör huzur güven" uygulaması sonucunda silahla tehdit suçundan aranan bir şüpheli ile şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan aranan zanlı yakalandı.

    İstanbul da geniş kapsamlı terör huzur güven uygulaması yapıldı #1

    İstanbul da geniş kapsamlı terör huzur güven uygulaması yapıldı #2

    İstanbul da geniş kapsamlı terör huzur güven uygulaması yapıldı #3

    İstanbul da geniş kapsamlı terör huzur güven uygulaması yapıldı #4

    İstanbul da geniş kapsamlı terör huzur güven uygulaması yapıldı #5

    İstanbul da geniş kapsamlı terör huzur güven uygulaması yapıldı #6

    İstanbul da geniş kapsamlı terör huzur güven uygulaması yapıldı #7

    İstanbul da geniş kapsamlı terör huzur güven uygulaması yapıldı #8


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