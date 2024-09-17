İstanbul'da geri manevra yapan iş makinesi otomobile çarptı

DHA
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, belediyeye bağlı ekiplerin yol çalışması yaptığı sırada yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.
Bölgede görevli bir operatör, iş makinesini geriye doğru sürmeye başladı.
İŞ MAKİNESİ KAZA YAPTI
İş makinesini kontrolsüz bir şekilde hareket ettiren operatör, ara sokaktan caddeye çıktığı sırada caddede seyir halinde olan hafif ticari araca çarptı.
KAZA ANI KAMERADA
Kazada ölen yada yaralanan olmazken kaza anı ise başka bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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