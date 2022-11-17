Malzeme yüklü kamyonun şoförü yükseklik kuralına itibar etmeyince, Hadımköy gişelerinde tavana çarptı. Kamyonun bir parçası, gişede asılı kaldı.

TEM Otoyolu Hadımköy gişelerinde dün akşam saatlerinde malzeme yüklü bir kamyonun şoförü, gişelerin yükseklik tabelasına aldırmadan yoluna devam edince kaza kaçınılmaz oldu.

Kamyon gişelerden geçtiği sırada römork kısmındaki yük, gişelerin tavanına çarptı.

Kaza anları kamerada

İHA’nın haberine göre; kaza sonrasında durumu bir süre fark etmeyen şoför yoluna devam etti.

Kamyondan sökülen parça, gişede asılı kaldı. O anlar, cep telefonun kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’da, gişelerden geçen kamyon tavana çarptı VİDEO

