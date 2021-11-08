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    İstanbul'daki ölümün ihmal mi, cinayet mi olduğu araştırılıyor

    Kentsel dönüşüm kapsamındaki binadan düşen kimliği belirsiz kadın hayatını kaybetti. Görgü tanıkları binadan şüpheli bir kişinin kaçtığını iddia ediyor.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 16:45
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    İstanbul'daki ölümün ihmal mi, cinayet mi olduğu araştırılıyor

    Avcılar'da kentsel dönüşüme dahil olan bir binada yaşanan şüpheli olay, dikkat çekiyor.

    Kimliği henüz belirlenemeyen 45 yaşlarındaki kadın, inşaat halindeki 7 katlı binadan düştü.

    Kanlar içerisinde yatan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ilgili ekipler sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kaçıncı kattan düştüğü bilinmeyen yaralı kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Ekipler, otoparkta buldukları sırt çantasını incelenmek üzere polis merkezine götürdü.

    Avcılar Belediyesi ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

    İstanbul'daki ölümün ihmal mi, cinayet mi olduğu araştırılıyor VİDEO


    İstanbul daki ölümün ihmal mi, cinayet mi olduğu araştırılıyor #1

    CİNAYETTEN ŞÜPHELENİLİYOR

    Vatandaşlar, olayın yaşandığı dakikalar içinde binadan kaçan bir şahıs görüklerini iddia etti.

    "BARİYERDEN PANİK İÇERİSİNDE ATLADI"

    Görgü tanığı İsmail Ateş, "Markete gidecektim. 15 dakika kadar önce bir kişinin bariyerlerden panik içerisinde atladığını, atladıktan sonra binaya bakıp gittiğini gördüm. Ben her sabah buradan işe gidiyorum, madde bağımlılarının her gün buradan atladığını görüyorum" dedi.

    İstanbul daki ölümün ihmal mi, cinayet mi olduğu araştırılıyor #2

    "DÜŞEN KİŞİYE BAKIP KAÇTI"

    Bir diğer görgü tanığı ise, "Düşen kişi yere çakıldığı zaman binadan çıkan o adam durup baktı. Sonra kaçtı" dedi.

    İstanbul daki ölümün ihmal mi, cinayet mi olduğu araştırılıyor #3

    MADDE BAĞIMLILARI MESKEN TUTTU

    Bölgede oturanlar da, Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ancak, yıkılmayan çok sayıda binanın evsiz veya madde bağımlılarının barınağı haline geldiğini söyledi.

    İstanbul daki ölümün ihmal mi, cinayet mi olduğu araştırılıyor #4

    İstanbul daki ölümün ihmal mi, cinayet mi olduğu araştırılıyor #5

    İstanbul daki ölümün ihmal mi, cinayet mi olduğu araştırılıyor #6

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