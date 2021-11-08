İstanbul'daki ölümün ihmal mi, cinayet mi olduğu araştırılıyor

Kentsel dönüşüm kapsamındaki binadan düşen kimliği belirsiz kadın hayatını kaybetti. Görgü tanıkları binadan şüpheli bir kişinin kaçtığını iddia ediyor.

Avcılar'da kentsel dönüşüme dahil olan bir binada yaşanan şüpheli olay, dikkat çekiyor.

Kimliği henüz belirlenemeyen 45 yaşlarındaki kadın, inşaat halindeki 7 katlı binadan düştü.

Kanlar içerisinde yatan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ilgili ekipler sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kaçıncı kattan düştüğü bilinmeyen yaralı kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, otoparkta buldukları sırt çantasını incelenmek üzere polis merkezine götürdü.

Avcılar Belediyesi ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

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CİNAYETTEN ŞÜPHELENİLİYOR

Vatandaşlar, olayın yaşandığı dakikalar içinde binadan kaçan bir şahıs görüklerini iddia etti.

"BARİYERDEN PANİK İÇERİSİNDE ATLADI"

Görgü tanığı İsmail Ateş, "Markete gidecektim. 15 dakika kadar önce bir kişinin bariyerlerden panik içerisinde atladığını, atladıktan sonra binaya bakıp gittiğini gördüm. Ben her sabah buradan işe gidiyorum, madde bağımlılarının her gün buradan atladığını görüyorum" dedi.

"DÜŞEN KİŞİYE BAKIP KAÇTI"

Bir diğer görgü tanığı ise, "Düşen kişi yere çakıldığı zaman binadan çıkan o adam durup baktı. Sonra kaçtı" dedi.

MADDE BAĞIMLILARI MESKEN TUTTU

Bölgede oturanlar da, Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ancak, yıkılmayan çok sayıda binanın evsiz veya madde bağımlılarının barınağı haline geldiğini söyledi.









